Addio ad Elisa, la piccola non ce l'ha fatta. I genitori: "Siamo morti con lei" La bambina era affetta da una forma di leucemia. Era ricoverata presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma Cronaca 9 Aprile 2020

Italia in lacrime per Elisa. La bambina di Azzano Decimo, località friulana in provincia di Pordenone, è deceduta all’ospedale Bambin Gesù di Roma. La piccola era affetta da una rara forma di leucemia. Aveva 5 anni.

Sono stati tre gli anni durante i quali Elisa, da vera ‘guerriera’ qual è stata, ha combattuto contro questa grave patologia. “Elisa il nostro cucciolo ci ha lasciati soli… è morta…e io e Sabina con lei…27/06/2014-09/04/2020…”.

Queste le parole dei suoi genitori riportate con un post sulla pagina Facebook dedicata alla storia di Elisa. La bimba era in attesa di un trapianto ma le sue condizioni si sono aggravate fino al tragico epilogo di oggi.