Bimbo di 3 anni cade dal balcone e muore, eseguita autopsia e ascoltati genitori Cronaca 9 Aprile 2020 08:22

Una tragedia avvenuta a Caserta su cui la Procura di Santa Maria Capua Vetere sta provando a fare chiarezza. Il magistrato ha disposto l’autopsia sulla salma del bambino di tre anni e mezzo, di origini rumene, che è precipitato dal balcone della sua abitazione in via Roma nella notte tra sabato e domenica.

L’indagine per la morte del bimbo di 3 anni deceduto a Caserta

L’indagine è per omicidio colposo, al momento non c’è alcun indagato all’interno del fascicolo aperto contro ignoti. Intanto sono stati ascoltati la madre del bambino e il compagno della donna, che vive con lei. La madre del piccolo ha deciso di farsi assistere da un avvocato. Nel pomeriggio di martedì si è svolto l’esame autoptico e i risultati faranno luce sulla causa del decesso.

La famiglia del bambino ha chiesto che la salma sia espatriata nel suo paese d’origine, ma bisognerà capire se è possibile considerato il momento di emergenza Coronavirus. Dolore e sconforto per i genitori del piccolo, secondo quanto raccontato da Il Mattino, la madre fatica a credere che sia morto e al padre avrebbe detto in un momento di dolore in casa: “Non piangere perché nostro figlio sta dormendo”.