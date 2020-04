0 Facebook Morto il bambino di 3 anni precipitato dal quarto piano a Caserta Cronaca 5 Aprile 2020 10:03 Di redazione 1'

Il tremendo incidente era avvenuto sabato sera intorno alle 19, il bambino era precipitato dal quarto piano di una palazzina a Caserta, finendo al suolo. Immediata la disperata corsa in ospedale, purtroppo le condizioni del piccolo sono precipitate e questa mattina all’alba è deceduto.

A riportare la notizia è stato Casertanews. Quello che potrebbe essere un terribile incidente domestico gli è stato fatale. In tanti avevano sperato che il piccolo potesse riuscire a salvarsi, ma considerata la lunghezza della caduta e le sue gravi condizioni, era davvero molto difficile.

Il bimbo è caduto dal balcone mentre stava giocando ed è precipitato nel vuoto. Non appena è arrivato in ospedale è stato subito stato intubato, poi è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che è durato tutta la notte, ma purtroppo non ce l’ha fatta.