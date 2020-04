0 Facebook Stefano De Martino e la battuta in diretta con la Venier su Belen: “In isolamento facciamo anche altro” Spettacolo 6 Aprile 2020 09:55 Di redazione 2'

Stefano De Martino è stato ospite di Domenica In. Chiaramente non era presente in studio a causa dell’emergenza Coronavirus che impone il distanziamento sociale, ma si è collegato in diretta da casa sua a Milano.

Battuta di Stefano su Belen

Con Mara Venier sono stati protagonisti di diversi siparietti che hanno fatto sorridere molto il pubblico. Ma a incuriosire di più è stato sicuramente il racconto di De Martino su come lui e Belen stanno vivendo quest’isolamento. Alla domanda della conduttrice di dove fosse in quel momento la Rodriguez, il ballerino ha risposto: “Prende il sole fuori al terrazzo”. Così la Venier gli ha chiesto di andarle a fare una foto e mostrarla e De Martino è corso subito fuori a immortalare il momento. Poi ha esclamato: “Ti vorrei far vedere anche i volti di tutto il vicinato”. Ironia della Venier nella risposta: “E beh, siamo in un momento un po’ così, almeno il vicinato si tira un po’ su, no?”.

Come passano il tempo Stefano e Belen

Stefano ha anche raccontato che Belen cucina molto bene, ma che lui ogni tanto gli dà il cambio. Il figlio Santiago è molto felice di questa situazione perché gli piace non andare a scuola. Quando poi ha spiegato a Mara come passano le giornate, ha risposto: “Io e Belen, invece, cuciniamo, mangiamo e ingrassiamo– poi ha aggiunto – in realtà facciamo anche altro, come guardare dei film”. E su quel “facciamo anche altro” è scoppiata l’ironia sui social. Anche perché pochi giorni fa, proprio la Rodriguez aveva ammesso che lei e Stefano stanno provando ad avere un altro bambino, motivo per cui tutti hanno pensato a un’unica cosa.

De Martino ha poi rivolto un appello a tutti i cittadini, invitandoli a restare a casa: “Ai nostri concittadini, a tutti i napoletani, mi raccomando di restare a casa perché solo uniti possiamo superare questo momento di grande dolore. Non prendiamola alla leggera. Dobbiamo dimostrare di essere persone responsabili. Poi Napoli risponde sempre bene ai momenti difficili”.