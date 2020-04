0 Facebook Paura al Grande Fratello Vip, Antonella Elia cade e sbatte la testa, interviene il medico Spettacolo 6 Aprile 2020 13:41 Di redazione 1'

Momenti di paura si sono vissuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quando Antonella Elia ha preso una brutta caduta, sbattendo la testa violentemente. La show girl stava facendo una guerra di gavettoni con Sossio Aruta, quando è scivolata sul pavimento bagnato.

Antonella Elia cade al Grande Fratello Vip

Complice la bella giornata di sole e il caldo, i concorrenti hanno iniziato questo gioco, senza pensare che qualcuno potesse farsi male. Antonella e Sossio sono caduti assieme, l’ex concorrente di Temptation Island si è rialzato subito, mentre la show girl è rimasta in terra dolorante.

LEGGI ANCHE: RISSA AL GRANDE FRATELLO VIP

“Aia che testata”, ha esclamato l’Elia. Subito sono intervenuti i concorrenti spaventati. La regia ha immediatamente tagliato l’immagine e l’Elia è scomparsa per qualche minuti. Probabilmente è stata accompagnata in magazzino dove l’ha visitata un medico. Lo si evince da quanto ha detto Antonella una volta tornata dai suoi amici: “Sì, tutto ok. Devo dargli notizie nelle prossime ore”.

Il video di quel momento