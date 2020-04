0 Facebook Covid19 – Il bel gesto di Sepe, portiere napoletano: “Stop affitti agli inquilini” Il gesto dell'estremo difensore che gioca nel Parma e della moglie Annalaura Acampora Calcio Napoli 6 Aprile 2020 13:57 Di redazione 1'

Congelamento del pagamento dei fitti sui locali di loro proprietà a Torre del Greco, località vesuviana in provincia di Napoli. Gli autori del bel gesto sono stati Luigi Sepe e sua moglie Annalaura Acampora.

“A Torre del Greco abbiamo alcuni immobili in affitto: ai nostri inquilini abbiamo detto di non pagarci per poter pensare con maggiore tranquillità alle loro famiglie. Voglio sottolineare una cosa importante: ho visto una Torre del Greco molto unita in questi giorni, c’è spirito di coesione e grande umanità“.

L’ex portiere del Napoli – oggi al Parma – e la sua consorte hanno deciso di compiere questa buona azione per aiutare le famiglie più colpite a causa dell’emergenza dettata dal coronavirus. La notizia è stata riportata da Metropolis.