Irpinia, tragedia sul lavoro: 56enne schiacciato e ucciso da un camion Il dramma a Castelvetere sul Calore. Il tir si sarebbe messo un marcia da solo Cronaca 6 Aprile 2020

Una triste notizia è giunta dall’Irpinia. Un uomo di 56 anni è deceduto dopo essere stato schiacciato da un camion compattatore. I fatti sono avvenuti a Castelvetere sul Calore in provincia di Avellino.

Il 56enne stava lavorando in un cantiere. Come riportato da Il Mattino, il tir si è messo improvvisamente in marcia da solo. L’automezzo ha travolto e ucciso il 56enne per poi cadere giù in un dirupo. Sul posto l’arrivo dei soccorsi.

Con loro anche gli operatori dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I primi con una gru hanno recuperato la il corpo senza vita della vittima. Le seconde, dopo i normali accertamenti del caso, hanno avviato un’indagine sull’accaduto.