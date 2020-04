0 Facebook L’omaggio per Paolo Ascierto, il Prof. diventa una statuetta del presepe L'opera del maestro artigiano Emilio De Cicco per il Dottore che ha sperimentato il tocilizumab contro la polmonite causata da covid19 News 6 Aprile 2020 16:03 Di redazione 1'

Un altro grande omaggio della città di Napoli per il Professor Paolo Ascierto. Dopo essere stato trasformato in murales da Jorit, Ascierto è diventato una statuetta del presepe. Come riportato da Il Mattino ad aver realizzato l’opera è stato Emilio De Cicco.

Il Maestro artigiano napoletano ha voluto ringraziare così il Professore Ascierto per il lavoro fatto fino ad oggi contro l’emergenza causata dal coronavirus. In particolare il ruolo di Ascierto è stato fondamentale per una sperimentazione.

Quella avvenuta insieme ai colleghi del Monaldi e che ha permesso di avviare l’uso del tocilizumab, noto farmaco anti artrite, contro la polmonite severa causata dal covid19. “L’ho voluto rappresentare così, con delle forbici in mano che metaforicamente tagliano i tubi dei poveri ammalatiseguendo il suo protocollo terapeutico oggetto di tante polemiche. Spero di aver fatto un buon lavoro. E mi auguro che in qualche modo riesca a recapirargli la statuina“, ha detto De Cicco.