Bollettino della Protezione civile, 91.246 persone contagiate, 2.972 in più Cronaca 5 Aprile 2020

Sono 91.246 le persone ancora contagiate dal coronavirus Covid-19 in Italia. Si tratta di 2.972 casi in più di ieri, in lieve aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 2.886, ma con un numero di tamponi inferiore.

E’ quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il totale dei casi e’ di 128.948 a cui vanno sottratte le 15.887 vittime e i 21.815 guariti. Sono 21.815 in tutta Italia le persone guarite dal coronavirus. Delle 128.948 persone contagiate dal coronavirus, 29.010 sono ricoverati con sintomi, 61 in meno di ieri, 58.320 si trovano in isolamento domiciliare e 3.977 in terapia intensiva, 17 in meno di ieri.

Sale a 15.887 il numero di vittime a causa del coronavirus Covid-19. Sono 525 le persone decedute in Italia nelle ultime 24 ore e risultate positive al coronavirus. Quello di oggi “e’ il dato piu’ basso dei deceduti dal 19 marzo. Questi i dati comunicati nel corso della conferenza stampa odierna della Protezione civile.