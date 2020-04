0 Facebook Il rione Monterosa piange padre Vittorio Siciliani, una vita spesa per il territorio Cronaca 5 Aprile 2020 12:04 Di redazione 2'

Una scomparsa ha colpito la comunità di Scampia, in particolare del rione Monterosa. E’ morto padre Vittorio Siciliani, da oltre cinquant’anni parroco della Resurrezione, la chiesa che si trova in piazza della Libertà, se n’è andato a 84 anni in questa domenica delle Palme.

E’ morto padre Vittorio Siciliani, parroco per tanti anni del rione Monterosa

Una triste notizia per tutto il quartiere che a causa dell’emergenza del Coronavirus non potrà nemmeno dargli l’ultimo saluto. Nessun funerale, infatti, può essere celebrato. Padre Siciliani ha speso la vita per il territorio, per chi era meno fortunato. Tutti ricordano il suo impegno per le famiglie bisognose, per le fasce più deboli della popolazione. La sua grande umanità l’aveva reso un parroco molto amato e seguito. Spesso era arrivato anche allo scontro con le istituzioni per riuscire a ottenere una maggiore intenzioni per le persone che aiutava.

LEGGI ANCHE: IL MESSAGGIO DEL PAPA AGLI ITALIANI

La notizia della sua morte si è diffusa velocemente in tutto il quartiere, in tanti avevano pregato affinché riuscisse a guarire, ma purtroppo padre Siciliani è morto. “Ha combattuto nella sua malattia, con la forza del suo carattere e della sua profonda fede. Invitiamo la comunità ad esprimere il proprio dolore in spirito di fede e semplicità, come avrebbe voluto padre Vittorio”, questo il messaggio che è circolato sui social.