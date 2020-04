0 Facebook Coronavirus, il videomessaggio del Papa: “Stasera entro nelle vostre case” News 3 Aprile 2020 20:47 Di redazione 1'

“Ho nel cuore tutte le famiglie” così Papa Francesco in un videomessaggio inviato, all’approssimarsi dell’inizio della Settimana Santa, “in segno di vicinanza alle famiglie italiane e del mondo in questo tempo di pandemia”.

Con il videomessaggio il Santo Padre è entrato così anche dagli schermi televisivi dei tg nelle case di tutti: “Cari amici, buonasera! Questa sera ho la possibilità di entrare nelle vostre case in un modo diverso dal solito. Se lo permettete, vorrei conversare con voi per qualche istante, in questo periodo di difficoltà e di sofferenze”.

E “vi immagino nelle vostre famiglie, mentre vivete una vita insolita per evitare il contagio. Penso alla vivacità dei bambini e dei ragazzi, che non possono uscire, frequentare la scuola, fare la loro vita”. “Ho nel cuore – ha sottolineato il Papa – tutte le famiglie, specie quelle che hanno qualche caro ammalato o che hanno purtroppo conosciuto lutti dovuti al coronavirus o ad altre cause”.