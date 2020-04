0 Facebook Coronavirus, controlli a Napoli, sorpreso gruppo di persone in un box che giocava a carte Cronaca 5 Aprile 2020 20:54 Di redazione 1'

Sorpreso gruppo di persone riunitosi per giocare a carte. Continuano i controlli a Napoli per assicurarsi il rispetto dei divieti imposti con il fine di fronteggiare la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Gli agenti del commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno sorpreso in via Labriola, al Lotto K, un gruppo di persone accalcate all’esterno di un garage che, alla vista della volante, si è dato alla fuga.

Entrati nel box i poliziotti hanno bloccato intorno ad un tavolo da gioco 6 persone, napoletani tra i 25 e i 57 anni con precedenti di polizia, e li hanno sanzionati per aver violato le misure previste dal Dpcm del 22 marzo scorso.