Padova, dozzina di ragazzi sorpresi a fare grigliata, festa in piena regola con tanto di musica Cronaca 5 Aprile 2020

E’ accaduto a Padova, dove gli agenti di Polizia hanno sorpreso una dozzina di ragazzi mentre stavano facendo una grigliata su un terrazzo con tanto di musica ad alto volume.

Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino che denunciava una festa in corso in un condominio di via Trieste al numero 6.

Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno trovato un gruppo numeroso di ragazzi, hanno provveduto a identificarli e sanzionarli per violazione delle disposizioni governative anti Covid19. Chi non era residente in quel condominio è stato allontanato e indirizzato presso le rispettive abitazioni.