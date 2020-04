0 Facebook Controlli Coronavirus, minore in in auto senza patente, inseguimento in strada: “Vado a trovare la mia fidanzata” Cronaca 5 Aprile 2020 16:07 Di redazione 1'

Era uscito con la macchina della madre senza patente per andare a trovare la sua fidanzata. Una denuncia e una ‘collezione’ di sanzioni per un 17enne di Vietri sul Mare, piccolo centro costiero a ridosso di Salerno. I carabinieri alle 4 di questa mattina si sono trovati a inseguire per bloccarla una Yaris nera che non si era fermata all’alt per controlli all’altezza dell’hotel Baia.

17enne esce per andare a trovare la fidanzata: denunciato

L’inseguimento e’ continuato lungo via Mercanti e via Portacatena a Salerno, fino a quando l’auto è finita contro un muro e poi contro una vettura parcheggiata. Così i militari dell’Arma hanno scoperto che alla guida c’era un minorenne senza patente.

Il ragazzo aveva preso di nascosto l’auto del compagno della madre per andare a trovare la fidanzata. Ora è stato denunciato per denunciato resistenza a pubblico ufficiale, e sanzionato amministrativamente per la violazione delle norme anticontagio e ai sensi del codice della strada per guida senza patente, fuga e velocità non commisurata.