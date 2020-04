0 Facebook Marisa Laurito lancia un appello alla camorra: “Aiutate in questo momento invece di andare a rubare” Spettacolo 4 Aprile 2020 20:10 Di redazione 2'

Marisa Laurito è intervenuta durante una puntata del Tg3 Linea Notte. La direttrice del Teatro Trianon, parlando della situazione d’emergenza che sta vivendo il nostro Paese, ha voluto lanciare un appello alla camorra.

Marisa Laurito parla della camorra

Un grido di denuncia quello della Laurito, che è stato molto apprezzato dal pubblico: “Vi prego in questo momento difficile aiutate, invece di andare a rubare. Siamo disperati, ci sono delle persone anziane che stanno morendo. Voi respirate la stessa aria nostra, potete essere colpiti da un momento all’altro. Questo è il momento che potete cambiare vita. Lo dico non solo ai ladri di cose, ci sono anche i ladri di vita che approfittano e prendono attraverso raccomandazioni vite di altri”.

L’attrice napoletana rivolgendosi ai criminali camorristici ha spiegato che questo potrebbe essere il momento di cambiare: “Adesso è il momento di cambiare. Dobbiamo tutti noi fare un passo indietro, mollare il superfluo, lasciare tutto quello che non ci serve perché respiriamo un’aria di morte”.

Infine, ha concluso con la promessa che quando tutta questa situazione sarà finita, i napoletani si difenderanno dai soprusi della camorra: “Può capitare a tutti noi, bisogna riappropriarci delle piccole cose, delle cose vere, semplici della vita, bisogna aiutare. Questa dev’essere la parola d’ordine, per tutti anche per la camorra e anche per i ladri. Basta non vi sopporteremo oltre. Quando finirà tutto questo, noi ci difenderemo”.

Il video dell’intervento di Marisa Laurito