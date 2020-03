0 Facebook Fabrizio Corona ‘rompe’ l’isolamento da covid e festeggia il compleanno: bufera sui social L'ex 'Re' dei paparazzi ha pubblicato un video su Instagram ed è insieme a Nina Moric e il figlio. Ma forse non erano soli Spettacolo 29 Marzo 2020 22:56 Di redazione 2'

Fabrizio Corona ha pubblicato un filmato sui propri canali social che ha destato molte polemiche. L’e ‘Re’ dei paparazzi sta scontando la sua pena agli arresti domiciliari. Ma l’isolamento a casa è comunque obbligatorio a causa delle restrizione approvate dal Governo.

Ma nonostante le norme anti-coronavirus, Corona ha postato un video che lo ha mostrato festeggiare il proprio compleanno insieme a Nina Moric e a loro figlio Carlos. Non è chiaro se i tre stiano trascorrendo l’isolamento insieme oppure no.

In quest’ultimo caso ci sarebbe già una prima violazione delle regole. Ma ad aver scatenato il popolo dei social è stato un indizio: la tavola che si vede nelle immagini, imbandita per il party, è stata preparata per più persone. E alla fine Corona alza il pollice in alto. Si sarà rivolto a qualcun altro presente in quel momento? Forse colui che ha ripreso la scena?

IL POST SU INSTAGRAM –

“C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi“.