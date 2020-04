0 Facebook Anna Tatangelo condivide immagini del suo primo Sanremo, attacchi sui social Spettacolo 4 Aprile 2020 20:24 Di redazione 1'

Anna Tatangelo in questo periodo di isolamento sta documentando la “reclusione forzata” sui social network. Prima che annunciasse la separazione da Gigi D’Alessio sembrava si fosse presa una pausa dall’universo social, oggi invece è tornata a pubblicare quotidianamente.

Gli attacchi ad Anna Tatangelo

I filmati condivisi in una delle ultime storie hanno ricevuto diversi attacchi. Anna Tatangelo ha condiviso le immagini della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, quando era una ragazzina di 14 anni. In molti avrebbero notato una grande differenza tra l’Anna di prima e quella di oggi.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio già in passato era stata accusata di aver abusato del bisturi facendosi diversi ritocchini. Adesso, dopo l’immagine di quando aveva 14 anni, i fan sono tornati all’attacco. In tanti dicono che sarebbe rifatta e che dovrebbe essere sincera ed ammetterlo. Chiaramente si tratta delle solite male lingue e Anna, perlomeno per ora, non sembra avergli dato molta importanza.