Dramma in provincia, Katia muore di Coronavirus dopo aver sconfitto il tumore: lascia due bambine Cronaca 4 Aprile 2020

E’ una triste storia quella che arriva dalla provincia di Verbano Cusio Ossola, dove una madre di 38 anni, Katia Colucci, ha perso la vita con il Coronavirus dopo che era riuscita a sconfiggere un tumore.

La terribile morte di Katia Colucci

Originaria della Puglia, aveva contratto il nemico invisibile dopo aver superato la battaglia contro un brutto male. Purtroppo questa volta non è riuscita a vincere ed è morta, lasciando le sue due bambine, 9 e 2 anni e il marito.

La storia di Katia è stata raccontata da suo marito, che ha spiegato come dopo essere riuscita a battere il tumore, ha poi contratto un altro male. Aveva iniziato ad accusare problemi respiratori e lui dopo il suo ricovero non l’ha più vista in vita. La sua morte lascia un grande vuoto nel cuore di chi la conosceva, tanti i messaggi in suo ricordo.