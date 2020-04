0 Facebook “Metti la mascherina!” e scoppia la rissa nel market: denunciate altre due persone L'episodio è avvenuto in un supermercato di Casoria Arpino Cronaca 3 Aprile 2020 14:21 Di redazione 2'

Rissa al supermercato. Carabinieri denunciano le altre due persone coinvolte. Pochi giorni fa sono stati coinvolti – insieme ad altre due persone già denunciate – in una rissa scoppiata per futili motivi in un supermercato di Casoria.

I carabinieri hanno acquisito il filmato circolato online che riprendeva quanto avvenuto e le immagini del sistema di video sorveglianza del centro commerciale identificando i restanti 2 responsabili.

I militari della stazione di Arpino di Casoria li hanno denunciati per rissa aggravata in concorso: si tratta di un 44enne e un 43enne, entrambi del posto e già noti alle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE – Il racconto del titolare

Una super rissa ripresa da un video diventato subito virale sui sociale e le chat delle applicazioni di messaggistica istantanea. Il filmato ha mostrato due persone prendersi a schiaffi e pugni mentre erano in fila per raggiungere la cassa del supermercato.

L’episodio sarebbe accaduto a Casoria, in provincia di Napoli. Il motivo del violento litigio sarebbe stato il seguente: uno dei due protagonisti non indossava la mascherina sanitaria.L’altro gli ha urlato di indossarla, poi è scoppiato il caos.

Spavento per le altre persone presenti all’interno del market. Anche altri sono stati coinvolti nel parapiglia che poi è stato sedato nel momento in cui due litiganti sono stati poi allontanati dall’esercizio commerciale.

IL VIDEO –