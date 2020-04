0 Facebook Rissa nel supermercato per una mascherina, individuate e denunciate 2 persone L'episodio in un supermercato di Casoria Arpino. I militari a caccia di altre due persone Cronaca 1 Aprile 2020 13:18 Di redazione 2'

I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno denunciato 2 delle 4 persone coinvolte in una rissa all’interno di un supermercato di Via Nazionale delle Puglie a Casoria. Si tratta di un 21enne di Casalnuovo di Napoli e di un 28enne di Casoria, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I due denunciati – hanno ricostruito i militari – sono stati aggrediti perché non rispettavano la distanza di un metro e non indossavano la mascherina di protezione nella fila che anticipava il pagamento alle casse

Il 21enne è stato trovato in possesso di un coltellino e risponderà anche di porto abusivo di arma da taglio. L’altro sarà denunciato anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate grimaldelli poiché portava con sé due cacciaviti, un paio di forbici e alcune chiavi modificate, e per vilipendio alle forze armate.

Durante il controllo ha offeso e insultato gli operanti e l’intera Arma dei Carabinieri. Continuano le indagini per risalire agli altri 2 soggetti coinvolti.

IL VIDEO –

Una super rissa ripresa da un video diventato subito virale sui sociale e le chat delle applicazioni di messaggistica istantanea. Il filmato ha mostrato due persone prendersi a schiaffi e pugni mentre erano in fila per raggiungere la cassa del supermercato.

L’episodio sarebbe accaduto a Casoria, in provincia di Napoli. Il motivo del violento litigio sarebbe stato il seguente: uno dei due protagonisti non indossava la mascherina sanitaria.L’altro gli ha urlato di indossarla, poi è scoppiato il caos.

Spavento per le altre persone presenti all’interno del market. Anche altri sono stati coinvolti nel parapiglia che poi è stato sedato nel momento in cui i due litiganti sono stati poi allontanati dall’esercizio commerciale.