0 Facebook Coronavirus, De Luca: “Piano economico da 500 milioni per la Campania” Una manovra dedicata alle fasce sociali più deboli, al turismo, alle imprese e alle aree con maggiore densità di migranti Politica 3 Aprile 2020 14:58 Di Andrea Aversa 3'

Stop alla lentezza della burocrazia e un piano mastodontico per dare ossigeno alle imprese e alle tasche dei cittadini più bisognosi. Questa la strategia varata dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Un progetto da circa 500 milioni di euro destinati a fasce sociali più deboli, operatori del turismo, imprese e aree con maggiore densità di immigrati. Inoltre De Luca ha garantito che il processo burocratico per elargire i fondi sarà rapido e veloce.

Il provvedimento non andrà in contrasto con quelli adottati dai comuni e dal Governo. De Luca ha poi fatto il punto della situazione. Sia sull’aspetto clinico che su quello delle forniture sanitarie. L’onda dei contagi sembra rallentare ma il Governatore ha comunque raccomandato ai cittadini di continuare a seguire le norme vigenti onde evitare che il periodo emergenziale diventi più lungo.

Un passaggio sui rapporti stato-regioni, con un plauso al Ministro della Salute Speranza e un ritorno sul dispositivo da parte del Viminale in merito alle corse all’aperto. Poi l’aspetto mediatico sulle tante fake news alle quali non credere.

De Luca ha anche parlato di alcuni comuni dove la situazione, nonostante un dato regionale nella norma, sembra preoccupanti. Il Governatore ha detto che provvederà con le autorità a presidiare tali territori per evitare focolai.

Il Governatore ha detto che sta prendendo piede l’ipotesi secondo la quale il virus starebbe perdendo lentamente la sua aggressività. De Luca ha detto che è necessario intervenire anche per risolvere il problema dentro le carceri.

Un annuncio importante: la realizzazione di un ospedale tra Napoli e Salerno. Una struttura attrezzata ad hoc per l’emergenza che sarà costruita in circa dieci giorni. Per sopperire alla mancanza di posti letto, la Regione ha stretto accordi con strutture cliniche private e religiose. Su questo De Luca ha garantito che in Campania la situazione è tranquilla e non si verificherà il dramma avvenuto al Nord.

In merito ai tamponi, De Luca ha ricordato che prima dell’emergenza c’era un solo laboratorio idoneo all’analisi dei test: il Cotugno. Oggi ce ne sono diversi. Il Governatore ha raccomandato ai cittadini di fare attenzione, perché è in giro anche la truffa del tampone. Per il Presidente della Regione è impossibile fare i tamponi a tutti.

Un’altra raccomandazione è stata rivolta alle prossime festività pasquali. De Luca ha detto di evitare in modo rigoroso assembramenti anche per motivi religiosi. Una novità: una nave della Costa Crociere ha fatto richiesta di attraccare a Napoli. Si è trattato di un secondo caso dopo un’imbarcazione arrivata dalla Tunisia a Salerno dove tutte le persone a bordo sono state fatte sbarcare, controllare e fatte rientrare a casa.

De Luca ha concluso dicendo che finché non sarà trovato un vaccino dovremmo convivere con il problema. Il ritorno alla normalità prenderà molto tempo. Ora, l’importante è terminare la fase 1 per poi affrontare la fase 2.