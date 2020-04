0 Facebook Napoli, focolaio Coronavirus: 3 decessi e 24 casi positivi, disposto sgombero casa albergo per anziani a Fuorigrotta Cronaca 2 Aprile 2020 13:05 Di redazione 2'

A seguito di alcuni episodi di contagio da Coronavirus questa mattina a Napoli è stato attuato il trasferimento di tutte le persone ospiti nella casa albergo per anziani “La casa di Mela” di Fuorigrotta. Sono in totale 24 gli ospiti risultati positivi, a cui si aggiungono tre decessi avvenuti tra sabato e domenica scorsa. Numeri che rendono la struttura un vero e proprio focolaio. Intanto, questa mattina è morta una quarta persona di cui si attende l’esito del tampone.

L’assessore alla Salute, Lucia Francesca Menna, in sinergia con il Presidente della X Municipalità Diego Civitillo, ha dichiarato: “Gli anziani verranno ricoverati in reparti ospedalieri individuati a seconda delle condizione di ciascuno”.

Sgomberata casa albergo per anziani a Fuorigrotta

Contestualmente è stata disposta la sanificazione dell’intera struttura. Il personale è stato già sottoposto al tampone e seguirà il protocollo disposto dalla Asl Napoli 1. “La sinergia dei vari attori istituzionali, ciascuno per le proprie competenze – ha spiegato Diego Civitilli, presidente della X Municipalità – sta procedendo ad evitare la nascita di un possibile focolaio in una zona centrale del quartiere di Fuorigrotta”.

Dai controlli effettuati, infatti, sono emerse ha spiegato la Asl Napoli 1, condizioni “igienico-sanitarie non adatte al proseguo dell’attività rispetto alle attuali condizioni di salute dei pazienti, molti dei quali risultati positivi al Covid-19”. “Abbiamo disposto un intervento ad horas da parte di una task force del 118 in sinergia con il Distretto sanitario di base e l’Unità Operativa di Prevenzione collettiva, con il compito di aggiornare il quadro clinico dei singoli pazienti che, a seconda delle esigenze, saranno trasferiti nelle strutture più appropriate”, ha detto il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva.

In modo particolare, i pazienti Covid positivi saranno ricoverati negli appositi reparti del Loreto Mare. In altre strutture ospedaliere quelli negativi. I pazienti che non hanno bisogno di cure ospedaliere saranno, invece, ospitati in altre strutture private con disponibilità di posti letto a seguito degli indirizzi dei giorni scorsi degli uffici regionali.