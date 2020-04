0 Facebook “Mamma ha il coronavirus”: scatta il panico alle Poste, ma e’ solo un trucco per saltare la fila Cronaca 2 Aprile 2020 12:25 Di redazione 1'

“Mia mamma ha il coronavirus, devo ritirare la sua pensione”. Ma l’affermazione, che ha seminato il panico in un ufficio postale, si e’ rivelata falsa e serviva solo per saltare la fila. E’ accaduto ad Acerra, nel Napoletano, dove una donna di 57 anni e’ entrata nella sede delle Poste in Corso della Resistenza, ma non volendo aspettare il proprio turno ha sostenuto ad alta voce di dover ritirare la pensione della madre allettata “perche’ malata di coronavirus”.

I FATTI

L’affermazione ha scatenato il panico tra i presenti, che hanno cominciato ad uscire dall’ufficio postale. Nella sede di Corso Resistenza erano presenti anche due agenti della polizia municipale che da giorni stanno svolgendo il proprio lavoro per garantire le misure di sicurezza e di contenimento del contagio facendo rispettare le distanze tra i numerosi utenti.

GLI ACCERTAMENTI E LA DENUNCIA

Dopo i dovuti accertamenti, i caschi bianchi hanno scoperto che nessuno dei familiari della donna e’ contagiato, ne’ in attesa di tampone, tantomeno la madre. La donna e’ stata denunciata per procurato allarme.