Covid19 nel mondo, il dramma: morto un bimbo di sei settimane negli USA La tragedia in Connecticut. Si è trattato della vittima più giovane colpita dal Covid19 2 Aprile 2020

Un bimbo di sei settimana è morto in Connecticut a causa del coronavirus. Lo afferma il governatore dello Stato, Ned Lamont. “Riteniamo che sia una delle vittime più giovani”, spiega Lamont, mettendo in evidenza che “il virus attacca i più fragili. E questo mostra l’importanza di stare a casa e limitare l’esposizione ad altre persone“.

Un bimbo di meno di un anno e’ morto in Illinois a causa del coronavirus. Lo riferisce il governatore dell’Illinois, J. B. Pritzker. “Non si e’ mai registrata una morte di un bimbo per il virus. E un’indagine e’ stata avviata sul caso” mette in evidenza il responsabile della sanita’ dell’Illinois, Ngozi Ezike.