0 Facebook Covid19, test rapidi per chi lotta in prima linea: kit per medici e infermieri L'inizio al Cardarelli dopo l'acquisto da parte della regione di un milione di dispositivi News 2 Aprile 2020 08:48 Di redazione 1'

Sono partiti in Campania i test rapidi per riscontrare un’eventuale positività al coronavirus. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi Regionale. I primi a beneficiarne saranno coloro che sono impegnati in prima linea contro il virus, ovvero medici e infermieri.

La seconda fase prevederà l’uso sui pazienti ricoverati al pronto soccorso e per le attività ambulatoriali indifferibili come Dialisi, Oncologia e Radioterapia. Quando una persona risulterà positiva a questo esame preliminare, sarà successivamente sottoposta anche al tampone.

La Regione Campania ha acquistato 1 milione di kit e saranno utilizzati subito dall’ospedale Cardarelli. Un’ultima fase prevede che i test siano fatti sui pazienti sintomatici in quarantena a casa, i medici di famiglia e pediatri di base e specialisti ambulatoriali.