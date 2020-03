0 Facebook Dramma in Usa, morto un bimbo con coronavirus Indagini in corso Cronaca 28 Marzo 2020 22:02 Di redazione 1'

Un bimbo di meno di un anno e’ morto in Illinois a causa del coronavirus. Lo riferisce il governatore dell’Illinois, J. B. Pritzker. “Non si e’ mai registrata una morte di un bimbo per il virus. E un’indagine e’ stata avviata sul caso” mette in evidenza il responsabile della sanita’ dell’Illinois, Ngozi Ezike.