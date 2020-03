0 Facebook Belen Rodriguez svela: “In passato ho cercato di imitare Emma Marrone” Spettacolo 26 Marzo 2020 12:40 Di redazione 2'

Belen Rodriguez sta vivendo anche lei l’isolamento dovuto alla situazione d’emergenza per il Coronavirus che c’è nel nostro Paese. Il mondo del gossip, però, non si ferma e la bella show girl in una diretta sull’account Instagram di Chi ha svelato alcune informazioni sul suo passato.

Tutti sanno che quando la Rodriguez e Stefano De Martino si sono messi insieme la prima volta, lui era impegnato con Emma Marrone. E bene Belen, raccontando quel periodo, ha confessato che provava a imitare la cantante pugliese. Un retroscena davvero inaspettato, poiché nell’immaginario collettivo lei è sempre stata vista come una sex symbol che aveva rubato il cuore del bel ballerino.

LEGGI ANCHE: ALESSANDRO SIANI PARLA DI BELEN RODRIGUEZ

Le parole di Belen Rodriguez su Emma Marrone

E invece la show girl ha detto che ha sofferto un po’ la competizione con Emma. “Quando mi sono fidanzata con Stefano – ha ammesso – lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi è successo quello che è successo. Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima e io cantavo perché dicevo quella là è forte, io ero bella ma volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex“.