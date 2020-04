0 Facebook Festa nel rione nonostante il covid19, individuate e denunciate 4 persone L'episodio qualche giorno fa a Pozzuoli nel complesso definito de "I marocchini". Il video che ha indignato il web Cronaca 1 Aprile 2020 13:21 Di redazione 2'

Identificate e sanzionate altre 4 persone che il 29 marzo scorso hanno assistito in strada ad un ballo improvvisato da un uomo nel rione popolare “Marocchini”di Pozzuoli. Ripresi in un video poi diventato virale sui social, i 4 – due dei quali già noti alle forze dell’ordine – sono stati denunciati.

In corso ulteriori accertamenti per identificare le altre persone presenti in strada.

IL VIDEO –

Una festa improvvisata, ripresa con gli smartphone, e’ stata organizzata nel pomeriggio da un gruppo di persone a Pozzuoli, in via Napoli, nella parte retrostante il lungomare della citta’, nel rione detto dei “marocchini“.

Il gruppo – secondo quanto ha reso noto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia – si e’ radunato tra i palazzi del rione. “Sono degli irresponsabili, scatteranno le denunce – ha commentato il sindaco – pensavano di essere lontano dagli occhi e quindi di poter fare tutto. Anche di raggirare i controlli. Sono dei folli. Hanno messo a rischio la salute loro e di tutti gli altri“.

Le immagini della festa hanno circolato sui social network, provocando l’ intervento dell’amministrazione comunale.

IL POST DEL SINDACO SU FACEBOOK –

“È scandaloso quello che è successo oggi pomeriggio a via Napoli, nella zona conosciuta come dei “Marocchini”.

Dei balordi, irresponsabili e senza alcun senso civico hanno pensato di radunarsi e fare festa tra i palazzi di un rione, nella parte retrostante il lungomare. Pensavano di essere lontano dagli occhi e quindi di poter fare tutto. Anche di raggirare i controlli. Sono dei folli! Hanno messo a rischio la salute loro e di tutti gli altri. Io non ho più parole! Le regole dobbiamo rispettarle tutti! Non possiamo rischiare di vanificare i sacrifici di tutti.

Polizia e carabinieri stanno individuando tutti i partecipanti. Scatteranno denunce e sanzioni.

Basta!“.