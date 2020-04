0 Facebook Il post di Giuliana De Sio è sparito, prima il duro attacco e poi cancella il messaggio: è mistero Spettacolo 1 Aprile 2020 13:36 Di redazione 2'

Non si comprende cosa sia successo e soprattutto per quale motivo l’ultimo post di Giuliana De Sio è sparito. L’attrice, da poco guarita dal Coronavirus, aveva pubblicato un lungo messaggio in cui invitava chi l’attaccava a fare silenzio rispetto alla delicata situazione di salute.

Giuliana De Sio cancella il post con le accuse

In tanti avevano accusato la De Sio di aver portato il Coronavirus a Santa Maria Capua Vetere, dove era stata in tour con uno spettacolo teatrale. Così l’attrice, innervositasi, ha chiarito come sono andate davvero le cose. Tutto spiegato in un lungo post con tanto di date e ipotesi su dove e come avesse contratto il virus. Aveva pensato che potrebbe essersi contagiata in un incontro con i tanti fan.

Quel post è sparito, è stato cancellato dalla pagina e in tanti si stanno domandando il perché. Troppo violento? Molto diretto? Fortemente accusatorio? Difficile dirlo, anche perché la De Sio non ha dato alcuna spiegazione. C’è chi ipotizza, però, che lo abbia cancellato perché non le avrebbe fatto una buona pubblicità. Nel messaggio, infatti, aveva scritto: “Ed è molto probabile , anche se irrilevante per me , che io possa essere stata contagiata proprio in qualche teatro nel dopo spettacolo, con tanta gente carina che veniva ad abbracciarmi e a farsi le foto in camerino.tutte persone ovviamente inconsapevoli di quello che stava avvenendo e verso le quali non ho la cretinaggine di nutrire alcun rancore”. Certo aveva ribadito di non dare la colpa a nessuno, ma con il pubblico bisogna sempre pesare le parole.