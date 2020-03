0 Facebook Covid19, a Pozzuoli c’è la festa nel rione. Il Sindaco: “Folli, scatteranno denunce” L'episodio è avvenuto all'interno del rione definito dei 'marocchini' Cronaca 30 Marzo 2020 08:30 Di redazione 2'

Una festa improvvisata, ripresa con gli smartphone, e’ stata organizzata nel pomeriggio da un gruppo di persone a Pozzuoli, in via Napoli, nella parte retrostante il lungomare della citta’, nel rione detto dei “marocchini“.

Il gruppo – secondo quanto ha reso noto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia – si e’ radunato tra i palazzi del rione. “Sono degli irresponsabili, scatteranno le denunce – ha commentato il sindaco – pensavano di essere lontano dagli occhi e quindi di poter fare tutto. Anche di raggirare i controlli. Sono dei folli. Hanno messo a rischio la salute loro e di tutti gli altri“.

Le immagini della festa hanno circolato sui social network, provocando l’ intervento dell’amministrazione comunale.

IL POST DEL SINDACO SU FACEBOOK –

“È scandaloso quello che è successo oggi pomeriggio a via Napoli, nella zona conosciuta come dei “Marocchini”.

Dei balordi, irresponsabili e senza alcun senso civico hanno pensato di radunarsi e fare festa tra i palazzi di un rione, nella parte retrostante il lungomare. Pensavano di essere lontano dagli occhi e quindi di poter fare tutto. Anche di raggirare i controlli. Sono dei folli! Hanno messo a rischio la salute loro e di tutti gli altri. Io non ho più parole! Le regole dobbiamo rispettarle tutti! Non possiamo rischiare di vanificare i sacrifici di tutti.

Polizia e carabinieri stanno individuando tutti i partecipanti. Scatteranno denunce e sanzioni.

Basta!“.