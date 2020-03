0 Facebook “Rapinatori armati nei condomini”, l`ultima bufala su WhatsApp News 31 Marzo 2020 11:06 Di redazione 1'

Una coppia di rapinatori provenienti dalla Germania si introdurrebbe nei palazzi del quartiere Vomero, a Napoli, per derubare i cittadini.

LA FAKE NEWS

E’ la bufala che da giorni rimbalza sui cellulari di tanti napoletaniattraverso Whatsapp, l’app di messaggistica istantanea che dallo scoppio della pandemia del Coronavirus si riempie di fake news.

I DETTAGLI DELLA BUFALA

La notizia arriva con tanto di foto che mostra i due malviventi armati in un palazzo. Tutto cio` e` assolutamente falso, una bufala costruita ad hoc. La foto in questione, infatti, e` estrapolata da articoli pubblicati su alcuni giornali tedeschi che ritrae una coppia di rapinatori, segnalati alle autorità locali il 20 dicembre dello scorso anno per una serie di colpi in appartamenti ai danni di almeno quattro donne.