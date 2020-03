0 Facebook Covid-19, all`asta il volto di Ascierto firmato da Jorit: il ricavato al Pascale News 31 Marzo 2020 11:21 Di redazione 1'

Lo street artist napoletano Jorit Agoch ha dipinto l’oncologo Paolo Ascierto, il primo che, in collaborazione con l’ospedale Cotugno, ha usato il farmaco anti artrite Tocilizumab su pazienti Covid.

Il volto del medico e’ ritratto secondo lo stile dell’artista, con i visi di grandi personaggi segnati da strisce rosse per identificarli come ‘guerrieri’. L’ultima opera di Jorit e’ all’asta online su www.blindarte.com e il ricavato dalla vendita del dipinto sara’ impiegato per finanziare la ricerca scientifica dell’istituto Pascale di Napoli con versamento diretto sul conto dedicato (IT86 I 03069 03568 10000 03000 08) e per sostenere gli ospedali della Lombardia (IT76 P030 6909 7901 0000 0300 089). L’asta #ArtToStopCovid19 sara’ aperta per tutto il periodo di emergenza.