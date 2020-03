0 Facebook Coronavirus, mappa dei contagi a Napoli per ogni quartiere: Vomero in testa seguito da Chiaia Cronaca 31 Marzo 2020 08:40 Di redazione 2'

I casi di Coronavirus continuano ad aumentare leggermente in Campania. L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi ha riportato 2067 casi positivi su tutto il territorio. A Napoli sono poco più di 400 le persone contagiate.

Mappa dei contagi a Napoli

Una mappa, riportata dal quotidiano Il Mattino, fotografa la situazione dei contagi in città. Partendo dal dato di 407 contagi, sono stati divisi i casi per ogni quartiere e come mostra l’immagine si vede che il Vomero è in testa con 52 casi, seguiti subito da Chiaia con 44 casi e l’Arenella con 43 contagi.

A spiegare quale potrebbe essere il motivo di un contagio tanto diffuso in questi quartieri è stata l’esperta Maria Triassi, che al sopracitato giornale ha detto: “Si tratta di quartieri dove c’è una vasta socialità: c’è una maggioranza di professionisti che partecipano a meeting e riunioni, che viaggiano in Italia e per il mondo. Insomma, c’è maggiore possibilità di entrare in contatto con persone già contagiate”.

Ai tre quartieri maggiormente colpiti se ne aggiungono altrettanti in cui non è stato registrato nemmeno un caso e sono quelli del Mercato, della Marianella e della Zona Industriale.

La mappa