0 Facebook Savino morto a Melito per Coronavirus, il figlio: “Distrutti, accaduto da un momento all’altro, restate a casa” Cronaca 31 Marzo 2020 08:24 Di redazione 2'

La comunità di Melito piange la scomparsa di Savino, signore di 65 anni molto conosciuto in città. Un fulmine a ciel sereno che nessuno si aspettava. Come ha spiegato il figlio primogenito Biagio, chiunque l’avesse incontrato prima dell’inizio della quarantena, ricorda il suo stato di salute buono.

La morte di Savino in meno di 24 ore

Dopo la diagnosi di positività al Coronavirus, Savino è morto in meno di 24 ore. Per questo i familiari non riescono a darsi una spiegazione. Sono tutti distrutti per quest’improvvisa, quanto celere, scomparsa. Tanti i messaggi che circolano sui social per ricordare Savino, conosciuto e stimato da tutti.

Il figlio ha raccontato al giornale Internapoli i momenti antecedenti alla morte del padre: “Ho sentito la sua voce per l’ultima volta poco prima che venisse intubato all’ospedale di Pozzuoli. Non sapeva cosa fare e ha chiesto ai medici di mettermi al corrente del trattamento a cui stava per essere sottoposto – ha riferito Biagio ad InterNapoli.it – Non potete minimamente immaginare ciò che stiamo vivendo. Da un momento all’altro ci è caduto il mondo addosso. Papà era un uomo buono e perbene, che si è fatto in quattro per la sua famiglia. La sua era una figura di riferimento per tutti noi ed oggi che non c’è più ci sentiamo persi”.

LEGGI ANCHE: I CONTAGI IN CAMPANIA

Nonostante il momento di forte difficoltà, Biagio ha voluto lanciare un appello ai suoi concittadini, spiegando che in questo momento è fondamentale restare a casa se non si vogliono piangere i propri cari o contrarre il Coronavirus: “Spero che la morte di mio padre serva da lezione a tutti noi. Dico tutti noi, perché io stesso ho minimizzato fino a qualche giorno fa sulla portata di questo virus. Ero convinto che i media amplificassero la situazione ed invece era tutto maledettamente vero. Per questo mi rivolgo a tutti i miei concittadini e non solo. Non uscite di casa, restate al riparo, questo virus non guarda in faccia nessuno”.