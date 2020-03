0 Facebook Coronavirus, controlli sul territorio, fermate due persone: “Siamo usciti per fumare una canna” Cronaca 31 Marzo 2020 17:57 Di redazione 1'

Continuano i controlli anti-contagio a Napoli e in provincia. I carabinieri della Stazione forestale di Napoli durante i controlli connessi all’emergenza coronavirus nel comune di Casoria hanno denunciato due persone che erano sedute su una panchina intente a fumare uno spinello.

Fermati a Casoria mentre si fumavano uno spinello

Le due persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanza stupefacente. Nelle loro tasche i militari hanno trovato una piccola quantità di hashsih, che dunque ha scongiurato l’accusa di spaccio.

Sono molte le persone denunciate su tutto il territorio perché sorprese in strada senza una reale necessità, non rispettando i divieti imposti dal Dpcm del Governo che ha per la diffusione dei contagi da Coronavirus.