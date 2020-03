0 Facebook Controlli nel Napoletano, fermato fuori casa: “Preferisco il carcere piuttosto che vivere con la mia fidanzata” Cronaca 30 Marzo 2020 12:45 Di redazione 1'

Sembra un film e invece è pura realtà. I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per evasione G.N., 42enne del posto già sottoposto alla detenzione domiciliare per furto aggravato.

Esce di casa perché non vuole più stare con la fidanzata

L’uomo, nonostante non potesse uscire sia per la detenzione domiciliare, che per i divieti imposti dal Dpcm del Governo per limitare i contagi da Coronavirus, girava per strada. I militari lo hanno sorpreso mentre passeggiava con due grossi borsoni lungo la Circumvallazione esterna.

Fermato, il 42enne si è giustificato dicendo di non voler più condividere l’abitazione con la compagna e di preferire il carcere ai domiciliari. Sottoposto nuovamente ai domiciliari, l’uomo è in attesa di giudizio.