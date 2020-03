0 Facebook È morto Francesco Iovine, nipote di ‘o Ninno boss dei Casalesi: era ad Ibiza Un decesso improvviso avvenuto in ospedale. Il giovane non aveva aderito al programma di protezione. Possibile tampone post mortem Cronaca 30 Marzo 2020 08:18 Di redazione 1'

Si trovava ad Ibiza dove viveva insieme alla sorella. Francesco Iovine, 30 anni figlio di Carmine e nipote di Antonio detto ‘o Ninno – ex boss de Casalesi oggi collaboratore di giustizia – è deceduto all’improvviso.

Come riportato da Il Meridiano, Iovine si sarebbe recato sofferente da solo in ospedale. Una volta giunto al nosocomio dell’isola spagnola è stato assistito dai medici. Per motivi ancora da chiarire le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.

Considerato il contesto non è escluso che venga effettuato il tampone post mortem per verificare che Iovine sia o meno positivo al coronavirus. A differenza del fratello Oreste, Francesco non aveva aderito al programma di protezione garantito ai parenti dei pentiti.