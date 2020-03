0 Facebook Corvid19 in Campania, altri tre decessi: due in Irpinia e uno a San Giorgio Due vittime sono anziane, positive al covid19 e decedute al Moscati. Il cordoglio del Sindaco Zinno, primo cittadino della località vesuviana Cronaca 30 Marzo 2020 08:41 Di redazione 3'

Due persone risultare positive al Covid-19 sono decedute oggi nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Si tratta di una donna di 79 anni di Ariano Irpino, ricoverata dal 17 marzo scorso, e di un uomo di 77 anni di Trevico, ricoverato dal 23 marzo scorso.

Un altro cittadino ha perso la vita a San Giorgio a Cremano. ”Un padre e nonno amorevole, molto conosciuto nel luogo dove abitava perche’ circondato da tanti amici anche se da un po’ era assente per le sue patologie” scrive il sindaco Giorgio Zinno su facebook ”Purtroppo non e’ riuscito a combattere la lotta contro il male. A tutta la sua famiglia si unisce il cordoglio della nostra comunita’”.

Zinno informa anche che ”In una sola giornata abbiamo avuto la comunicazione di sei persone positive al covid19. Anche in questo caso l’Asl e il Comune seguono le problematiche per garantire ai sei concittadini il giusto supporto e la tracciabilita’ dei contatti. Negli ultimi giorni, dopo mie insistenze, raccolte dalla direzione dell’Asl NAPOLI 3, si e’ intensificato il lavoro sul territorio e insieme ai sei positivi abbiamo ricevuto anche nove nominativi di persone che sono risultate negative al covid19”.

“Oggi purtroppo il bollettino dice che la nostra comunità perde un altro suo cittadino. Un padre e nonno amorevole, molto conosciuto nel luogo dove abitava perché circondato da tanti amici anche se da un po’ era assente per le sue patologie. Purtroppo non è riuscito a combattere la lotta contro il male. A tutta la sua famiglia si unisce il cordoglio della nostra comunità. In una sola giornata abbiamo avuto la comunicazione di 6 persone positive al covid19. Anche in questo caso l’Asl e il comune seguono le problematiche per garantire ai sei concittadini il giusto supporto e la tracciabilita’ dei contatti.

Negli ultimi giorni, dopo mie insistenze, raccolte dalla direzione dell’Asl Napoli 3, si è intensificato il lavoro sul territorio e insieme ai 6 positivi abbiamo ricevuto anche 9 nominativi di persone che sono risultate negative al covid19. Da domani dovremmo ricevere anche i dati dei negativi dal 4 marzo ad oggi per poter avere un calcolo preciso anche di quante persone sono state testate sul nostro territorio“.

L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 357 tamponi di cui 76 positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 194 tamponi di cui 20 positivi;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 88 tamponi di cui 3 positivi;

– Ospedale Moscati di Aversa: sono stati esaminati 132 tamponi di cui 8 positivi;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 113 tamponi di cui 12 positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 56 tamponi di cui 1 positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 106 tamponi di cui 59 positivi;

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 186 tamponi di cui 14 positivi.

Positivi di oggi: 193

Tamponi di oggi: 1232

Totale complessivo positivi Campania: 1945

Totale complessivo tamponi Campania: 12911