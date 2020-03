0 Facebook Lutto in provincia, la comunità piange la scomparsa del giovane Diego Vivenzio: il dolore dei suoi cari News 27 Marzo 2020 14:06 Di redazione 1'

Una triste scomparsa ha colpito la comunità di Avellino. E’ morto Diego Vivenzio, giovane trentenne, che è deceduto a causa di alcuni problemi di salute. Una perdita per tutti i suoi cari e i per i tanti amici che in queste ore stanno affollando le bacheche sui social con messaggi di cordoglio.

Non è noto che genere di male abbia portato via Diego, ma la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nei cuori di chi lo conosceva. In tanti lo descrivono comune ragazzo d’oro, una persona buona sempre pronta ad aiutare gli altri.

L’ultimo post di Diego

Leggere oggi quanto scriveva soltanto un mese fa è un forte dolore per tutti i suoi cari: “Comunque andare anche quando ti senti svanire, non saperti risparmiare ma giocartela fino alla fine,ti ostinerai a cercare la luce sul fondo delle cose..”, parole a cui in tanti avevano risposto dicendogli di farsi forza. Oggi, purtroppo, Diego non c’è più, ma resta per i suoi cari l’immenso affetto che provano per lui.