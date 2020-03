0 Facebook Droga e sintomi da covid19, i genitori lo cacciano di casa e lui impazzisce: porta distrutta e polizia sul posto L'episodio è avvenuto a Giugliano, località a Nord in provincia di Napoli. Il giovane, sorvegliato a vista, vive in un'automobile News 27 Marzo 2020 14:14 Di redazione 1'

Alta tensione a Giugliano in Campania. Un giovane è stato fermato dalla Polizia Municipale e la Polizia ed è sorvegliato a vista dalle forze dell’ordine (carabinieri compresi) per due motivi: il primo è il possibile contagio da covid19, il secondo è una tentata aggressione ai propri genitori.

Ma facciamo un passo indietro. Come riportato da Teleclub siamo in Via Tolomeo, traversa di via Marchesella. I residenti chiamano la Polizia Municipale a causa di un ragazzo che ha litigato violentemente con i propri genitori.

Il giovane, con problemi di tossicodipendenza, avrebbe manifestato i sintomi tipici del coronavirus. Per questo i genitori l’hanno cacciato via di casa in attesa che arrivi l’esito del test del tampone. Il ragazzo avrebbe reagito con violenza sfasciando la porta di casa.

Per questo sul posto è intervenuta anche la Polizia e ad oggi la strada è blindata e il giovane – che intanto vive in un’automobile – è sorvegliato a vista.