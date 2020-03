0 Facebook Timore al GFVIP, la Lessa confessa broncopolmonite, altri concorrenti sono stati male: “Facciano tamponi” Spettacolo 26 Marzo 2020 13:45 Di redazione 2'

Polemiche sul Grande Fratello Vip. Fernanda Lessa dopo essere stata eliminata dalla casa, ha confessato di aver avuto la broncopolmonite durante la sua permanenza nella casa.

Una dichiarazione che, considerata l’emergenza Coronavirus che sta vivendo il nostro Paese, ha destato particolari preoccupazioni. Sulla situazione della casa del Grande Fratello Vip e del programma che è continuato nonostante la pandemia in atto, era intervenuta già Selvaggia Lucarelli.

La giornalista, parlando di Valeria Marini, che aveva dichiarato di aver fatto il tampone prima di entrare nella casa, si è insospettita poiché i tempi rispetto all’inizio del contagio non tornavano. A questo si è aggiunto il fatto che diversi concorrenti hanno lamentato di stare male. Motivo per cui si è domandata per quale motivo Mediaset non dia una spiegazione: “Trovo molto inquietante che Mediaset non dia spiegazioni. La Marini ha detto il falso, Zequila è stato male. La Lessa ha avuto la broncopolmonite. E col coronavirus in giro, concorrenti malati, si è andati avanti. Come stanno tutelando la salute dei concorrenti rimasti e delle persone che stanno lavorando al gf? Ma almeno fare tamponi a tutti, concorrenti usciti che sono stati male e rimasti, no?“. Un dubbio più che lecito a cui probabilmente il programma darà una risposta.