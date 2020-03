0 Facebook Covid19, addio ad Alfonso il ferroviere: era ricoverato in ospedale Alfonso Migliorino, 53 anni, era ricoverato presso l'ospedale di San Luca di Vallo della Lucania. Lavorava alla stazione di Agropoli Cronaca 26 Marzo 2020 14:10 Di redazione 1'

Un altro lutto ha colpito la comunità salernitana. Non ce l’ha fatta, infatti, Alfonso Migliorini 53enne ferroviere di Agropoli. La triste notizia è stata riportata da Il Mattino. Migliorini era ricoverato presso l’ospedale Saan Luca di Vallo della Lucania.

Il 53enne era risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni sono risultate gravi e sono peggiorate negli ultimi giorni. Fatali le complicazioni respiratorie causate dal covid 19. Migliorini era ricoverato in terapia intensiva.

Tanti i messaggi d’affetto per lui e di solidarietà per la sua famiglia. La comunità si è stretta intorno ai parenti distrutti dal dolore per questa scomparsa.