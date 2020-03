E’ una triste giornata per gli abitanti di Torre del Greco. Tra le vittime del Coronavirus c’è anche la titolare della salumeria “Viola 1936”, persona amata e conosciuta dall’intera comunità. La donna, 67 anni, è deceduta questo mercoledì mattina all’alba all’ospedale Monaldi di Napoli.

Muore salumiera di Torre del Greco, quadro clinico complesso

Inizialmente era ricoverata all’ospedale Maresca, poi però, considerate le sue gravi condizioni, presentava già un quadro clinico complesso, era stato disposto il trasferimento presso il noscomio napoletano. Aveva avuto diverse complicanze respiratorie e purtroppo non ce l’ha fatta. Positive anche due persone della sua famiglia, i figli, che superato il periodo di quarantena avevano riaperto la storica salumeria.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO CONTAGI IN CAMPANIA

Oggi, invece, il negozio resterà chiuso per lutto. La notizia della morte della signora si è diffusa velocemente a Torre del Greco, lasciando attonite le tante persone che la conoscevano, in molti la ricordano come una grande lavoratrice e una persona dall’animo buono. Tanti i messaggi di dolore per lei.