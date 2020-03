0 Facebook Vittorio Feltri choc: “Unica terapia al Coronavirus è un colpo di pistola alla tempia” News 24 Marzo 2020 13:07 Di redazione 2'

Vittorio Feltri ha pubblicato la risposta che gli avrebbe dato il suo medico di fiducia, quando gli ha domandato quale potesse essere la cura per il Coronavirus. L’emergenza che sta vivendo il Paese è ormai cosa nota e mentre i contagi in Italia sembra stiano avendo una leggera diminuzione, restano comunque i decessi.

Cosa ha detto Vittorio Feltri

Per il medico del direttore di Libero non ci sarebbe alcuna cura al Coronavirus: “L’unica terapia scoperta finora contro il virus è un colpo di pistola alla tempia. Si smette subito di soffrire”, questo quanto ha commentato sul suo profilo Twitter Feltri.

LEGGI ANCHE: VITTORIO FELTRI CONTRO BARBARA D’URSO

Una frase che a molti è apparsa ironica e ad altri fuori luogo. Come sempre il popolo del web si divide, soprattutto quando si tratta di Vittorio Feltri, noto per le sue uscite non sempre di buon gusto, specialmente quando parla del Sud Italia.

Il tweet del direttore di Libero