News 24 Marzo 2020

Un bimbo di 6 anni e’ morto in Iran dopo aver contratto il coronavirus. Lo riferisce in un comunicato la facolta’ di Medicina dell’Universita’ del Khorasan Settentrionale, secondo cui nella provincia omonima, al confine con il Turkmenistan, i casi registrati sono finora 189, con 19 deceduti e 99 guariti. Non ci sono al momento notizie di ulteriori patologie di cui il piccolo avrebbe sofferto. Si tratta della vittima nota piu’ giovane della pandemia nella Repubblica islamica.