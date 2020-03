0 Facebook Vittorio Feltri contro Barbara D’Urso: “Il suo programma è un canile. Mi ha teso un agguato” Tv 2 Marzo 2020 09:14 Di redazione 1'

Vittorio Feltri ha partecipato ieri domenica 1 marzo aLive non è la d’Urso dove si è confrontato con Asia Argento sul “me too” finendo però in una sorta di arena, con tanto di sondaggio “Chi vi piace di più, tra Feltri e Argento?”.

“Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento”, ha scritto il direttore di Libero in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, dopo la partecipazione alla trasmissione di Canale 5. “Il suo programma è un canile. Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei”, conclude Feltri, “mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io”.