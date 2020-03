0 Facebook Lutto in provincia, muore Pierfrancesco Merola: aveva 25 anni Cronaca 24 Marzo 2020 20:24 Di redazione 1'

Santa Maria Capua Vetere piange la perdita di Pierfrancesco Merola, scomparso all’età di 25 anni. Non si conoscono bene le cause del decesso, ma pare che il ragazzo fosse malato da tempo.

La famiglia si trova a vivere nuovamente un immenso dolore. Soltanto due anni fa era morto il padre di Pierfrancesco, Mario Merola, vigile urbano, scomparso due anni fa a causa di un brutto male.

I messaggi per Pierfrancesco

Non appena la notizia della morte di Pierfrancesco Merola si è diffusa nel comune del Casertano, in molti sono rimasti senza parole. Tanti conoscevano il giovane e lo ricordano come un ragazzo straordinario. Molti i messaggi di cordoglio da parte di tutta la comunità. “La comunità parrocchiale eleva al Signore la preghiera di suffragio per l’anima di Pierfrancesco Merola. Egli doni consolazione alla mamma Angela e alla sorella Veronica. La messa di domani mattina sarà celebrata per lui. L’eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen“, queste le parole della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie.