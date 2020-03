0 Facebook Coronavirus, positivo il segretario del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli in quarantena Cronaca 24 Marzo 2020 10:32 Di redazione 1'

Anche il segretario particolare del cardinale Crescenzio Sepe è risultato positivo al Coronavirus. Don Giuseppe Mazzafaro è ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli.

Positivo al Coronavirus il segretario particolare del cardinale Sepe

Il sacerdote, sofferente da alcuni giorni per sintomi influenzali, di fronte all’aggravarsi delle sue condizioni è stato sottoposto al tampone Covid 19 che ieri ha dato esito positivo. La notizia, riportata stamane da alcuni media, è stata confermata da fonti della curia partenopea.

Intanto il cardinale Sepe è stato messo in isolamento e dovrà stare in casa per un periodo di 14 giorni, come dice la prassi. L’Arcivescovo, intanto, è stato sottoposto al tampone e la ASL sta provvedendo a sentire tutte le persone che sono entrate in contatto con il segretario don Mazzafaro.