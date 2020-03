0 Facebook Agguato a Torre Annunziata nella notte, uomo di 33 anni raggiunto da colpi di pistola Torre Annunziata 24 Marzo 2020 11:01 Di redazione 1'

Il Coronavirus non ferma le pistole. Agguato a Torre Annunziata questa notte. Un uomo di 33 anni è stato raggiunto da colpi di pistola nel comune nel Vesuviano. E’ accaduto in via Tagliamento intorno all’una di notte.

Agguato a Torre Annunziata in via Tagliamento

L’uomo era in strada, poco lontano dalla sua abitazione, quando è stato raggiunto da quattro persone a bordo di due scooter che hanno fatto fuoco. Raggiunto dai colpi di pistola, è stato ferito al ginocchio sinistro.

Come sta l’uomo ferito nell’agguato

Trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, non è in pericolo di vita. I medici l’hanno medicato e gli hanno dato una prognosi di 30 giorni, ma l’uomo ha rifiutato il ricovero. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti gli agenti che hanno trovato e sequestrato due bossoli calibro 7,65. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, che dovranno comprendere se la matrice sia camorristica o legata ad altri motivi.