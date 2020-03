0 Facebook Napoli, donna si stende in strada e chiede aiuto per marito: “Ha il Coronavirus, salvatelo” Cronaca 23 Marzo 2020 20:13 Di redazione 1'

Protesta anomala nel cuore di Napoli. Una donna si è stesa in strada in via Fontanelle, al Rione Sanità, per chiedere aiuto per il marito, a detta sua contagiato dal Coronavirus.

La protesta di una donna al Rione Sanità

Un tentativo di richiamare l’attenzione e chiedere un celere intervento per il marito, che presenta sintomi che potrebbero essere riconducibili al Coronavirus quali febbre alta e difficoltà respiratorie.

La donna stesa in terra ha spiegato che da qualche giorno avrebbe chiesto aiuto ai sanitari ma senza avere alcuna risposta. Sul posto, all’incirca dopo 30 minuti che era iniziata la protesta, sono giunti polizia e soccorsi, un’ambulanza ha preso in carico il caso.